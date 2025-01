The Directorate: Novitiate se prend pour Control dans sa première bande-annonce

Nesting Games a été fondé en 2021 par Digital Bros, surtout connu pour son label d'édition 505 Games. Le jeune studio planchait sur un jeu de rôle avec un budget aussi gros que ses ambitions, qui se dévoile cette semaine. Place à la première bande-annonce de The Directorate: Novitiate, un Action-RPG avec un gameplay de jeu de tir à la troisième personne :

The Directorate: Novitiate permettra d'incarner Mercury, une criminelle dotée de pouvoirs magiques qui va devoir affronter des forces surnaturelles et traquer un tueur en série à Los Angeles. Le titre devrait laisser pas mal de libertés aux joueurs concernant leurs choix, voici une présentation du jeu :

Los Angeles, 2006. Les bas-fonds surnaturels de la ville sont au bord de la guerre, et Mercury est au cœur du chaos. Affrontez des forces magiques, découvrez des horreurs cachées, traquez un tueur en série, prenez des décisions difficiles et révélez des secrets dangereux. De retour dans un lieu familier, Kana Luna (alias Mercury) plonge dans ce monde obscur, son destin lié à la Costa Muerta, un syndicat noir dirigé par le Directorate. Sous le pseudonyme de Mercury, Kana doit perfectionner ses compétences, gravir les rangs du Novitiate et protéger le monde. Armes, magie et chaos



Un gameplay intense rempli d'action qui combine jeu de tir à la troisième personne et puissants sorts magiques. Améliorez vos compétences et éliminez vos ennemis dans le pur style « gun kata », avec des acrobaties spectaculaires dignes des stars d'action. Développez vos capacités offensives et défensives grâce à un système de progression RPG mêlant améliorations et avantages uniques. Une histoire et des enjeux élevés



Un tueur en série surnaturel rôde, et vous êtes la seule capable de résoudre ce mystère. Parcourez un chemin périlleux en tant que tueur magique la nuit, tout en menant une vie normale le jour. Lorsque vos deux mondes se heurtent, attention à ceux pris dans l'impact. Des choix cruciaux



Accordez votre confiance avec prudence : chacun peut être un allié ou un ennemi. Même les histoires d'amour comportent des risques. Vos décisions ont des conséquences. Suivez les Édits du Directorate ou préservez votre humanité dans le monde réel. Des personnages mémorables



Retrouvez de vieux amis, faites des rencontres, combattez vos ennemis, restez inspirée, tombez amoureuse et partez en guerre. Vos proches comptent sur vous, mais le crime ne dort jamais. Votre Mercury, votre voie



Explorez un monde de dualité et de forces surnaturelles en conflit. The Directorate: Novitiate est votre plongée dans l'âge adulte, entre action brutale, magie et drames. Quelle Mercury serez-vous ?

Alors oui, The Directorate: Novitiate ressemble pas mal à Control de Remedy Entertainment et ce n'est sans doute pas un hasard. En début d'année dernière, 505 Games avait revendu les droits du jeu et de la franchise au studio finlandais, lui permettant de contrôler son Remedy Connected Universe avec Alan Wake (Max Payne appartient toujours à Rockstar, dommage). Digital Bros veut sans doute réitérer l'exploit avec The Directorate: Novitiate, attendu en 2025 en Early Access sur PC. L'éditeur a déjà réduit 30 % de ses effectifs en fin d'année dernière, le studio joue gros avec cet Action-RPG.

