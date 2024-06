The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, la princesse prend enfin la place de Link et ça arrive bientôt, avec une Switch Lite collector !

Le Nintendo Direct de ce mardi a été pour le moins étonnant en termes de révélations et a bien démontré que la firme de Kyoto a encore des projets en réserve pour faire vivre sa Switch durant encore quelques mois. En effet, c'est un tout nouveau jeu Zelda qui a été dévoilé et nous pourrions même dire qu'il s'agit ENFIN d'une aventure nous faisant incarner la princesse, car Link ne sera pas la star de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Alors que des failles sont apparues à travers tout le royaume d'Hyrule et que notre héros vêtu de vert est tombé dans l'une d'elles, ce sera donc à Zelda de ramener la paix. Elle ne sera pas seule, car une fée appelée Tri va l'épauler et surtout lui octroyer le Sceptre de Tri, un bâton capable de créer des échos d'objets (caisses, lits, rochers...), mais aussi d'ennemis, que ce soit afin de résoudre des énigmes ou bien de les utiliser en combat. La clé de notre réussite sera la sagesse après tout.

Le sort d'Hyrule repose désormais entre les mains de Zelda, qui va devoir faire appel à toute sa sagesse dans cette nouvelle aventure de la série The Legend of Zelda. D'étranges failles sont apparues à travers Hyrule et ont causé la disparition de ses habitants... ainsi que d'un certain épéiste. Faites équipe avec la mystérieuse fée Tri et utilisez les pouvoirs du sceptre de Tri pour apprendre comment créer des reproductions, aussi appelées échos, de toutes sortes de choses. Vous pourrez ensuite créer ces échos à volonté pour résoudre des énigmes et affronter vos ennemis. Utilisez par exemple des échos de cubes d'eau pour atteindre de nouvelles hauteurs, construisez des ponts à l'aide de vieux lits, lancez des rochers sur vos ennemis et découvrez par vous-même toutes sortes de combinaisons d'échos pour faire les choses à votre façon. Vous pouvez même créer des échos de monstres pour qu'ils combattent à vos côtés !

Et comme vous l'aurez remarqué, sa direction artistique reprendra celle du remake de Link's Awakening, une bonne manière de nous proposer un nouveau titre en 2D tout en s'appuyant sur le travail déjà effectué. La date de sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est fixée au 26 septembre et sera accompagnée par la mise en vente d'une Switch Lite collector dorée. Les collectionneurs vont forcément avoir envie de craquer.