The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, la presse française a adoré, voici les notes !

Demain sortira The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un jeu d'aventure reprenant le moteur graphique du remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening, mais qui proposera une histoire inédite et qui nous permettra surtout d'incarner la princesse Zelda en personne, une première pour la saga The Legend of Zelda (les jeux CD-i sont à part).

La presse anglophone a déjà livré son verdict et il est très positif, mais qu'en a pensé la presse française ? Eh bien c'est le même son de cloche, les testeurs ont adoré The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, c'est « un épisode réunissant l’ancien et le moderne avec brio » pour JeuxVideo.com, « une expérience convaincante, avec un scénario certes classique, mais un univers riche » pour Gamekult, « l’aventure de la princesse Zelda est une véritable réussite et n’a pas à rougir face à celles de Link » pour ActuGaming, Try aGame évoque « une transposition de la théorie marxiste, éprouvée depuis, dans le monde de guerre perpétuelle et pourtant enchanteur qu’est Hyrule » et c'est « une réinvention des Zelda en 2D » pour Numerama.

La date de sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est fixée au 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter contre 44,49 € sur Amazon.