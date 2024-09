The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, la presse anglophone dévoile ses grosses notes

Pour la première fois dans la franchise (Zelda's Adventure ne compte pas !), la princesse du Royaume d'Hyrule est le personnage principal d'un jeu vidéo. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sortira demain sur Nintendo Switch, la presse anglophone livre dès maintenant son verdict.

Les notes de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sont très bonnes, les journalistes et testeurs ont adoré la direction artistique (la même que le remake de Link's Awakening), les personnages, l'histoire, les phases de plateforme, les énigmes basés sur la physique, les donjons, bref, c'est une réussite. Du côté des points négatifs, les combats auraient pu être plus amusants et le jeu souffre de soucis techniques, notamment de grosses baisses de framerate un peu gênantes.

La date de sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est fixée au 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter contre 44,49 € sur Amazon.