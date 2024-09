TEST The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un mini Breath of the Wild tout mignon !

Page 3 : Durée de vie et conclusion de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Page 2 : Gameplay de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Page 1 : Graphismes de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Le retour d’un univers apprécié





Durant l’année, Nintendo a surpris tout le monde en annonçant un tout nouveau The Legend of Zelda sur Switch. Son nom ? Echoes of Wisdom. Le titre reprend la partie visuelle de Link's Awakening (de 2019) et plonge le joueur dans une nouvelle aventure mélangeant 2D et 3D, le tout dans un monde ouvert se basant en partie de A Link to the Past. Nous avons terminé la bête, il est donc temps de vous en parler.

Coloré, mignon et vivant.

Comme nous venons de le dire, les graphismes reprennent les bases du remake de Grezzo. Ainsi, le jeu est coloré, mignon et vivant. La direction artistique est toujours aussi plaisante, nous avons l’impression de voir des jouets se déplacer sur l’écran, c’est totalement délirant. Cependant, est-ce que le problème de framerate est toujours présent ? Ne tournons pas autour du pot, oui. En vous baladant dans le royaume, le titre tourne à 60 images par seconde puis, sans crier gare, chute à 30 fps pendant quelques secondes ; ce qui agace un peu la mirette...

En outre, nous sentons que le moteur a été peaufiné pour offrir un rendu bien plus clinquant. En effet, les textures sont superbes, les animations sont à croquer, et les jeux de lumière impressionnent. En mode Portable, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est très fin. En mode TV, nous avons constaté un peu d’aliasing sur les contours, mais rien de bien méchant. Quoi qu’il en soit, que ce soit d’un côté ou de l’autre, nous sommes totalement sous le charme !

Et les musiques dans tout cela ? Sans surprise, les développeurs ont fait un excellent travail pour amener à nos oreilles de belles notes. Le thème de base est doux et, surtout, à l’image de la princesse Zelda. De temps en temps, nous percevons des tonalités reprenant de vieilles musiques, mais globalement, les mélopées ont de quoi charmer. Pour ce qui est des bruitages, ici aussi, rien à signaler. Nous avons des sons reprenant des bruits de la franchise, en gros, c’est sympathique.

Notation Graphisme 17 20 Bande son 18 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 17 20 Scénario 16 20 Verdict 18 20