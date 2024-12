The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom placé dans la timeline officielle, c'est toujours autant le bazar

Si les jeux The Legend of Zelda peuvent être joués de manière indépendante, certains sont liés, de par leur scénario ou leur style graphique. Si la plupart des joueurs n'ont pas grand-chose à faire de la chronologie officielle, ce n'est pas le cas des fans hardcore et de Nintendo, qui a une frise dédiée sur son site Internet.

Tout récemment, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vient d'être rajouté à cette chronologie et c'est toujours autant le bazar. Bon, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdoms sont toujours à part, mais le dernier opus en date est situé juste après The Legend of Zelda: A Link to the Past, Link's Awakening, Oracle of Ages/Seasons, A Link Between Worlds et Tri-Force Heroes, dans la timeline où Link n'a pas réussi à battre Ganondorf dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est donc le dernier jeu avant le déclin du Royaume d'Hyrule, tel que les joueurs l'ont découvert à l'origine dans The Legend of Zelda et Zelda II: The Adventure of Link. Si vous êtes néophyte, pas de panique, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom peut très bien être joué sans avoir mis les mains sur tous ces titres.

