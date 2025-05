Moon Studios (Ori, No Rest for the Wicked) proche de la fermeture ? Son fondateur prend la parole

Auréolé du succès des excellents jeux de plateforme Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, Moon Studios a voulu totalement changer de genre et développe actuellement No Rest for the Wicked, un jeu de rôle et d'action disponible en Early Access depuis plus d'un an maintenant. Le titre n'a pas très bien été accueilli au lancement, la faute à des soucis techniques et d'équilibrage, obligeant le CEO et directeur créatif Thomas Mahler à justifier la sortie en accès anticipé d'un tel titre.

Depuis ? Eh bien No Rest for the Wicked a eu droit à des mises à jour pour améliorer l'expérience et rajouter du contenu, les évaluations sont « plutôt positives » sur Steam. Tout semble aller pour le mieux, d'autant que Moon Studios a quitté Private Division pour poursuivre le développement en totale indépendance. Mais voilà que, ce week-end, Windows Central a publié un article, citant des propos tenus par Thomas Mahler sur Discord. Le responsable du studio demande aux joueurs de laisser des avis positifs sur la page Steam de No Rest for the Wicked, affirmant :

Il est fort possible que nous ne soyons plus là dans quelques mois pour faire quoi que ce soit, simplement parce que nous avons été bombardés de critiques. Ce qui signifie que nous ne gagnons plus d'argent et que nous devrons fermer. Je ne demanderai pas ça si notre activité n'en dépendait pas. Je n'écris jamais de critiques, mais si vous voulez qu'on finisse Wicked, il serait préjudiciable (detrimental en anglais, ndlr) que nous obtenions une meilleure note.

Une déclaration pour le moins surprenante, qui a alarmé les joueurs. Moon Studios va-t-il prochainement fermer ses portes ? No Rest for the Wicked a-t-il vraiment subi du review bombing ? Sur Steam, les avis sont positifs et les quelques critiques négatives pointent du doigt de vrais soucis, la plupart ayant été corrigés avec des patchs et mises à jour. Thomas Mahler a ensuite pris la parole sur X/Twitter, critiquant ouvertement l'article de Jez Corden et Windows Central. Le CEO de Moon Studios déclare que « nous ne sommes pas en danger financier immédiat », mais il tenait quand même à s'exprimer sur certains problèmes « inconvenants ».

Thomas Mahler assure que No Rest for the Wicked a subi « certaines critiques bidon », affirmant qu'il est détesté par une communauté sur le réseau social d'Elon Musk depuis qu'il n'a pas pris position sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, rappelant que « nous sommes une société de jeux vidéo, pas un média journalistique ». Photo à l'appui, Thomas Mahler rappelle qu'« une lettre de menace avec une photo de Poutine » a été collée sur la porte des locaux de Moon Studios, pleine d'insultes. Mais le responsable du studio indépendant va encore plus loin :

Je suis détesté sur Twitter par quelques fous depuis des années, et j'ai également vu les appels au review bombing parce que, selon ces gens, je suis un « nazi ». De nos jours, il semble que quiconque n'inclut pas cinq personnages transgenres dans son jeu et ne laisse pas ses produits être influencés par des conneries politiques soit un nazi. Dans quel monde vivons-nous ????

Thomas Mahler ne manque pas de faire un bel appel du pied à tous les détracteurs du « wokisme », nombreux sur X/Twitter, de quoi décrédibiliser son propos. Difficile donc de savoir comment va Moon Studios après tout cela, mais pour l'instant, le développement de No Rest for the Wicked est toujours actif, le titre a reçu un hotfix le 8 mai dernier. Le titre est disponible sur PC, mais il arrivera également sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S en version finale... si elle arrive à voir le jour. En attendant, vous pouvez craquer pour Ori The Collection à partir de 34,70 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.