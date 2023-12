No Rest for the Wicked : les développeurs d'Ori dévoilent leur Action-RPG qui va « réinventer le genre »

Moon Studios a déjà séduit les joueurs avec Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, deux excellents jeux de plateforme. Mais le studio change totalement de genre avec son prochain jeu, édité par Private Division. Dévoilé aux Game Awards 2023, voici la première bande-annonce de No Rest for the Wicked, un jeu de rôle et d'action « sanglant et exigeant pensé pour réinventer le genre ».

En plus d'une impressionnante vidéo, nous avons également droit à une présentation détaillée du jeu :

En l'an 841, le roi Harol est mort. Tandis que la nouvelle de sa mort résonne dans tout le royaume, la couronne revient à son fils Magnus, un prince arrogant dont la valeur reste à prouver. Pire encore, la Pestilence, une abominable peste éteinte depuis un millénaire, réapparaît. Elle souffle sur les terres en corrompant tout et tous ceux qu'elle touche. La Madrigale Seline, figure de l'église nourrissant une implacable ambition, voit en la Pestilence l'occasion de faire ses preuves aux yeux de son dieu. Ces forces convergent sur l'île reculée de Sacra, où des groupes de rebelles et le gouvernement provincial s'affrontent au milieu des ruines locales. Vous appartenez au peuple des Cerims, un groupe de saints guerriers mystiques dotés de fabuleux pouvoirs qui a juré de vaincre la Pestilence coûte que coûte. Mais la tâche se révèlera de plus en plus complexe à mesure que vous vous retrouverez pris entre la détresse du peuple et le vaste conflit politique qui ronge cette contrée opprimée. Dans la tourmente, vous serez écartelé(e) entre plusieurs factions alors même que vous tenterez de purger cette terre du mal qui la ronge et d'infléchir le destin du royaume. Principales caractéristiques : Des combats exigeants et impitoyables : perfectionnez vos compétences martiales grâce à un système de combat récompensant la réflexion et la stratégie. Affrontez d'horribles créatures, des soldats ennemis et des boss impitoyables au cours de combats intenses et sanglants. Éprouvez le poids et la vitesse de chaque arme avec leur ensemble de coups respectifs. Enchantez votre armement à l'aide de runes, fabriquez des armures rares et personnalisez votre build selon votre style de jeu.

No Rest for the Wicked est déjà attendu dans le courant du premier trimestre 2024 sur PC, en Early Access, tandis que la version finale arrivera également sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, mais à une date encore inconnue.