No Rest for the Wicked : « imaginez que Dark Souls 1 ait été en accès anticipé », les développeurs tentent de justifier l'Early Access compliqué

Moon Studios, connu pour Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, a lancé la semaine dernière No Rest for the Wicked, un Action-RPG pour l'instant en Early Access sur PC, via Steam. Malheureusement pour les développeurs, le titre s'est fait pointer du doigt à cause de nombreux soucis, notamment liés à la réalisation technique et à l'équilibrage du gameplay.

Les joueurs étaient nombreux à critiquer Moon Studios pour ce lancement en accès anticipé compliqué, le CEO et directeur créatif Thomas Mahler a donc pris la parole sur X (ex-Twitter) afin d'expliquer pourquoi No Rest for the Wicked est en Early Access :

Nous n'en sommes même pas à une semaine d'accès anticipé et il est déjà assez clair que choisir l'Early Access est l'une des meilleures décisions que nous aurions pu prendre. Je vois que certaines personnes sont toujours contrariées par le fait que des jeux comme Wicked, Hades 2, le nouveau jeu de Larian, etc. sont lancés en accès anticipé même si le studio « devrait avoir les fonds nécessaires pour terminer le jeu et le sortir à ce moment-là ». Mais cela revient à examiner un problème complexe sous un angle beaucoup trop simple : Je pense qu'à mesure que les jeux deviennent de plus en plus complexes et sophistiqués, nous verrons une certaine forme d'accès anticipé se produire de plus en plus souvent. D'après notre propre expérience, nous n'aurions tout simplement pas pu sortir Wicked 1.0 sans pouvoir voir toutes les données que nous voyons actuellement et recueillir tous les commentaires des utilisateurs. Et je parle des utilisateurs réels, pas d'un groupe de test ciblé. Même si nous avions deux à trois fois plus de personnel, cela aurait été tout simplement impossible, le produit est tout simplement bien trop complexe pour pouvoir raisonnablement s'attendre à cela. Neuf femmes ne peuvent pas avoir un bébé en un mois, tout ça. Et même historiquement, je pense que certains jeux auraient bénéficié de l’accès anticipé avant même que l'Early Access n’existe. Imaginez que Dark Souls 1 ait été en accès anticipé : au lieu que FromSoftware se précipite pour sortir un produit en boîte dans un état quelque peu inachevé, ils auraient probablement pu regarder la seconde moitié de ce jeu tout en créant et peaufinant complètement des zones moins finies comme Izalith la Perdue, etc. « Vous pouvez simplement faire un jeu via des mises à jour et des DLC ! » Je vous entends dire. Non, souvent, vous ne pouvez pas. Le lancement de jeux est toujours incroyablement difficile et stressant et la plupart du temps, cela implique de faire des compromis assez drastiques, surtout si votre produit essaie d'accomplir quelque chose de nouveau. Et si vous ne savez pas qu'il est acceptable d'introduire certaines fonctionnalités après coup, vous finirez par les supprimer avant d'arriver sur le marché. Donc, même si vous n'aimez pas l'idée de l'accès anticipé : c'est une façon de permettre aux développeurs de véritablement perfectionner un produit au fil du temps, alors essayez de comprendre que cela a de la valeur. Je suis convaincu que nous verrons des jeux créés via des programmes d'accès anticipé qui n'auraient jamais été créés sans l'Early Access. Et à cet effet, nous devrons voir PlayStation et Nintendo également adopter l’accès anticipé. L’industrie évolue à un rythme rapide et s’en tenir à des choses qui étaient la norme il y a 5 à 10 ans est trop restrictif. En fin de compte, les gens veulent juste jouer à de bons jeux. La façon dont le jeu a été développé ne devrait pas avoir d'importance, c'est juste qu'il l'a été et si les joueurs ne peuvent pas vivre une expérience formidable sur votre plateforme, vous ne rendez pas service à votre public.

Thomas Mahler a des arguments, reste à savoir si les joueurs qui ont déboursé 35,99 € (ou moins grâce à Gamesplanet) pour découvrir No Rest for the Wicked en Early Access y seront réceptifs. L'Action-RPG sortira pour rappel par la suite sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Switch, les joueurs sur consoles devraient profiter d'un produit bien fini.