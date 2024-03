No Rest for the Wicked : date de sortie et long gameplay pour l'Action-RPG des créateurs d'Ori

Lors de la cérémonie des Game Awards 2023, l'éditeur Private Division et le développeur Moon Studios, déjà bien connu pour Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, dévoilaient No Rest for the Wicked, un jeu de rôle et d'action bien différent de ses anciennes productions, mais tout aussi alléchant.

Les développeurs ont présenté tout récemment un Wicked Inside pour parler longuement de No Rest for the Wicked, au travers d'une très longue vidéo de gameplay à découvrir ci-dessus. Moon Studios évoque notamment l'intrigue du jeu, ses environnements dessinés à la main, ses combats exigeants, ses armes variées, ses différentes classes, diverses mécaniques de gameplay, la cité de Sacrament au cœur de l'île de Sacra qui évolue au fil de l'aventure, l'aménagement de maisons et l'artisanat ou encore le endgame.

La date de sortie de No Rest for the Wicked est fixée au 18 avril 2024, en Early Access sur PC via Steam. Une feuille de route a déjà été dévoilée, l'Action-RPG sortira pour rappel en version finale sur ordinateurs, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.