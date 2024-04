No Rest for the Wicked : bande-annonce de gameplay et prix réduit pour le nouveau jeu des créateurs d'Ori

Moon Studios s'est fait une belle réputation avec Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, deux jeux de plateforme et d'aventure avec des personnages et environnements dessinés à la main. Le studio est de retour avec le soutien de l'éditeur Private Division pour un titre bien différent.

No Rest for the Wicked est un jeu de rôle et d'action en vue de dessus, mais toujours dans un style pictural avec des décors dessinés à la main. Le titre sera lancé le 18 avril prochain en Early Access sur Steam, mais les développeurs dévoilent dès maintenant la bande-annonce de lancement, à admirer ci-dessus.

Moon Studios précise que No Rest for the Wicked sera disponible au prix de spécial de lancement de 35,99 €, avec une réduction de 4 € en utilisant un lien d'affiliation de créateur de contenu partenaire. La promotion est valable jusqu'au 2 mai prochain, le prix passera après à 39,99 €. Par ailleurs, le studio rappelle que les joueurs qui achèteront No Rest for the Wicked pendant l'accès anticipé obtiendront l'ensemble Armure de Cérime et que le jeu sera jouable en cloud gaming via NVIDIA GeForce NOW.

No Rest for the Wicked est attendu ce jeudi, à 18h00, en Early Access, la version finale arrivera plus tard sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pourrez acheter le jeu sur Gamesplanet, ou vous pouvez retrouver Ori The Collection à partir de 34,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.