Control : Remedy prend le total contrôle de son destin

Le Remedy Connected Universe a de beaux jours devant lui, surtout qu'Alan Wake 2 a été un franc succès pour le studio, malgré le fait d'une sortie uniquement en dématérialisé. Sans doute dans une envie de totalement s'émanciper et pouvoir développer ses projets selon ses envies, Remedy a annoncé ce mercredi la pleine acquisition des droits de la licence Control auprès de 505 Games, incluant notamment la publication, la distribution et le marketing. De cette manière, « Remedy est désormais en mesure de prendre les bonnes décisions en matière de produits et d'affaires en se concentrant sur la croissance à long terme de la franchise », ce qui passera par les futurs jeux que sont le projet Condor et Control 2, dont nous n'avons presque rien vu et dont les dernières nouvelles remontent à fin 2023.

Selon le communiqué, cela va également permettre à Remedy de pouvoir mieux négocier de futurs accords pour les futurs jeux Control et l'existant, avec la possibilité de peser ses options entre de l'autopublication ou de trouver un nouveau partenaire d'édition. Vous trouverez ci-dessous les termes de l'accord qui a été passé :

Le CEO de Remedy Tero Virtala a pris la parole pour commenter cette opération :

Depuis que nous avons signé avec 505 Games en 2017 pour développer et publier Control, nous avons bénéficié d'un bon partenariat pour faire de Control un jeu à succès qui s'est vendu à plus de 4 millions d'unités et a généré un revenu net partageable d'environ 100 millions d'euros pour Remedy et 505 Games. Dans le cadre de la stratégie à long terme de Remedy visant à accroître la propriété de notre entreprise et des licences que nous avons créées, nous avons récupéré tous les droits de Control et des jeux Condor et Control 2 en développement. Avoir la propriété complète de la franchise Control nous donne la liberté de décider de la meilleure voie à suivre. Nous examinerons attentivement nos options, sachant que Control est considérée comme une franchise attractive par de nombreux partenaires. Condor et Control 2 ont tous deux bien progressé ces derniers mois et nous prévoyons que ces projets atteindront leurs prochaines étapes de développement au cours du premier semestre 2024. Le développement de Condor et Control 2 se poursuivra normalement si l'on considère le meilleur modèle d'édition, de distribution et de financement pour ces projets.

Alors que nous nous séparons à l’amiable, j’aimerais profiter de cette occasion pour remercier l’équipe de 505 Games pour notre partenariat au fil des années et pour avoir contribué à faire de Control une franchise de jeux avec un grand potentiel d’avenir.