MAJ Palworld : finalement, Pocketpair se prend un procès de Nintendo et The Pokémon Company

Palworld a été le phénomène du début d'année avec son lancement en Accès Anticipé sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC, mais pas sans se faire accuser de plagiat par certains joueurs pour la forte ressemblance de certaines de ses créatures à des Pokémon. Depuis, le jeu poursuit sa petite vie et a eu droit à plusieurs mises à jour de contenu, dont celle ajoutant Sakurajima en juin. Pocketpair a même été jusqu'à s'associer avec Sony Music Entertainment (Japan) et sa filiale Aniplex pour créer Palworld Entertainment, l'équivalent de la Pokémon Company pour la licence. Même si la folie des débuts n'est plus vraiment là et n'était qu'un buzz passager, cela ne va pas empêcher Pocketpair de se prendre un procès !

The Pokémon Company l'avait déclaré en janvier, elle avait bien l'intention d'enquêter et ce n'était pas du vent puisque cette dernière et Nintendo viennent d'annoncer officiellement qu'une action en justice est en cours contre le studio derrière Palworld, qui aurait donc selon eux enfreint leur propriété intellectuelle, sans plus de détails sur à quoi il est fait référence.

Voici la traduction de cette lettre virtuelle :

19 septembre 2024

À qui cela pourrait concerner The Pokémon Company

Nintendo Co., Ltd. Dépôt d'une plainte pour violation des droits de brevet contre Pocketpair, Inc. Nintendo Co., Ltd. (siège social : Kyoto, Minami-ku, Japon ; directeur délégué et président : Shuntaro Furukawa, ci-après « Nintendo »), en collaboration avec The Pokémon Company, a déposé une plainte pour contrefaçon de brevet devant le tribunal de district de Tokyo contre Pocketpair, Inc. (siège social : 2-10-2 Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, ci-après « défendeur ») le 18 septembre 2024. Cette action en justice vise à obtenir une injonction contre la contrefaçon et une indemnisation pour dommages au motif que Palworld, un jeu développé et publié par le défendeur, viole plusieurs droits de brevet. Nintendo continuera de prendre les mesures nécessaires contre toute violation de ses droits de propriété intellectuelle, y compris la marque Nintendo elle-même, afin de protéger les propriétés intellectuelles qu'elle a travaillé dur pour établir au fil des ans.

Comme toujours, la firme de Kyoto prend très au sérieux la gestion de ses licences. Pour répondre à notre question de l'époque, il semble que nous soyons plus proches du début d'un feuilleton médiatique que du coup d'épée dans l'eau.

Mise à jour : Pocketpair s'est exprimé sur l'affaire.

Concernant l'action en justice Hier, une action en justice a été intentée contre notre société pour violation de brevet. Nous avons reçu une notification de cette action en justice et allons entamer les procédures judiciaires et les enquêtes appropriées sur les allégations de violation de brevet. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas les brevets spécifiques que nous sommes accusés d'avoir violés et nous n'avons pas été informés de ces détails. Pocketpair est une petite société de jeux indépendante basée à Tokyo. Notre objectif en tant qu'entreprise a toujours été de créer des jeux amusants. Nous continuerons à poursuivre cet objectif, car nous savons que nos jeux apportent de la joie à des millions de joueurs à travers le monde. Palworld a été un succès surprise cette année, tant pour les joueurs que pour nous. Nous avons été époustouflés par la réponse incroyable au jeu et avons travaillé dur pour le rendre encore meilleur pour nos fans. Nous continuerons d'améliorer Palworld et nous efforcerons de créer un jeu dont nos fans pourront être fiers. Il est vraiment regrettable que nous soyons obligés d'allouer beaucoup de temps à des questions sans rapport avec le développement du jeu en raison de ce procès. Cependant, nous ferons tout notre possible pour nos fans et pour garantir que les développeurs de jeux indépendants ne soient pas gênés ou découragés de poursuivre leurs idées créatives. Nous nous excusons auprès de nos fans et de nos supporters pour toute inquiétude ou gêne que cette nouvelle a pu causer. Comme toujours, merci pour votre soutien continu à Palworld et Pocketpair.

Si vous souhaitez jouer à Palworld, il est vendu 28,99 € sur Steam et sur le Microsoft Store, en plus d'être présent dans le Game Pass. Vous pouvez toujours vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.