Pocketpair (Palworld) va éditer le prochain jeu des créateurs de Tales of Kenzera

Tous les joueurs se souviennent du passage sur scène d'Abubakar Salim lors de la cérémonie des Game Awards 2023. Le fondateur de Surgent Studios dévoilait Tales of Kenzera: ZAU, un jeu d'aventure et de plateforme très personnel, inspiré par son histoire et le décès de son père. Malgré le soutien d'Electronic Arts et du label EA Originals, le metroidvania n'a pas rencontré le succès escompté et Surgent Studios a licencié du personnel, frôlant même la fermeture.

Mais, contre toute attente et pour le plus grand plaisir des joueurs, Surgent Studios vient de trouver un partenaire afin d'éditer son prochain projet. Ce collaborateur a de quoi surprendre, il vient du Japon : Pocketpair, développeur de Palworld, va éditer le prochain jeu de Surgent Studios. Il devrait s'agir d'un jeu d'horreur attendu en 2025, mais pas du Project Uso, un autre titre horrifique du développeur, qui prendra quant à lui place dans l'univers de Tales of Kenzera. Afin de maximiser leurs chances de toucher un large public, les studios ont sans doute voulu tabler sur une franchise inédite avec ce projet.

Comme le rappelle Eurogamer, Abubakar Salim a subi une vague d'insultes racistes au lancement de Tales of Kenzera: ZAU, de la part d'une communauté voyant d'un très mauvais œil les jeux mettant en avant la diversité. La même communauté qui salue les jeux soi-disant apolitiques asiatiques comme Palworld. Les voilà dans de beaux draps, même si les messages haineux n'ont évidemment pas tardé à être postés sur X/Twitter. En attendant d'en savoir un peu plus sur le prochain jeu d'horreur de Surgent Studios, vous pouvez acheter Tales of Kenzera: ZAU contre 19,99 € sur Amazon.