Overdungeon : une sortie surprise sur une plateforme inattendue de cet ancien jeu de Pocketpair (Palworld)

Bien avant le succès de Palworld, véritable phénomène de l'année 2024, Pocketpair a surtout été connu pour Craftopia, mais ses débuts remontent à 2018 avec la sortie sur PC (Steam) d'un certain Overdungeon. Lui aussi lancé à l'époque en Accès Anticipé, ce jeu mêlant roguelike, tower defense et cartes refait parler de lui en ce début 2025 d'une étonnante manière, puisqu'il vient de sortir sur une nouvelle plateforme et pas n'importe laquelle : la Switch. Oui, alors qu'une action en justice est en cours, qui oppose Nintendo et The Pokémon Company à Pocketpair, cela n'empêche clairement pas le développeur de pouvoir sortir ses jeux sur la console du géant japonais et ce portage ne s'est de toute manière pas fait du jour au lendemain. Pour l'occasion, une bande-annonce permet de nous faire une idée quant au contenu proposé.

Overdungeon est donc disponible dès à présent sur l'eShop au prix de 14,99 $. Vous noterez que ce n'est pas la boutique européenne, qui n'est pour le moment pas concernée. Vous trouverez ci-dessous la description traduite présentant l'expérience et des visuels en page suivante.

Overdungeon est un tout nouveau style de jeu de cartes en temps réel qui combine des éléments de roguelike, de tower defense et de jeux de cartes, qui regorge d'éléments aléatoires et qui est facile à jouer ! Pour vaincre des ennemis redoutables et terminer le donjon, vous avez besoin d'un jeu de cartes puissant ! Alpaga, chien et grand poulailler, lequel est votre Joker ? Construction de deck dynamique - Des cartes abondantes de différents types, tels que des animaux, des bâtiments, des sorts, des pièges, etc. et elles sont toujours en expansion ! Une carte fait la différence avec ses caractéristiques uniques dans un deck. Créez votre propre deck puissant et atteignez le sommet ! Cartes ludiques avec des mèmes - Les cartes ne sont pas seulement utiles dans la bataille, mais aussi ludiques avec des mèmes ! Chats, chiens, alpagas idiots, cycle de Carnot et grand poulailler, c'est le donjon le plus fou de tous les temps ! Invoquez la volaille et les animaux de compagnie pour combattre, assister et profiter du plaisir de l'empilement ! Petit rappel chaleureux, il est conseillé aux trypophobes de l'éviter ! Des combats en temps réel à couper le souffle - Jouez la bonne carte pour éliminer l'ennemi ! Nous avons combiné le RTS avec les jeux de cartes pour faire d'Overdungeon un jeu de stratégie en temps semi-réel. Assurez-vous d'avoir suffisamment de cartes pour piocher et jouer sans fin en une seule partie ! Venez vivre le frisson d'écraser un boss ! Une carte en constante évolution - Le hasard et le changement sont au cœur d'un jeu de type roguelike, tout comme Overdungeon ! La carte change à chaque fois que vous jouez. Chaque fois que vous entrez dans le donjon, une toute nouvelle aventure vous attend ! Comme les circonstances varient, risquerez-vous votre vie pour défier des monstres d'élite pour le plus grand butin ? Ou ferez-vous simplement une sieste pour le voyage à venir ? Avec plus de 50 types d'évènements, vous ne saurez jamais ce qui se passera cette fois-ci ! Diverses reliques - Pour améliorer la stratégie et le caractère aléatoire d'Overdungeon, nous avons créé le fabuleux système de reliques ! Diverses reliques apparaissent de manière aléatoire, elles peuvent améliorer votre deck ou modifier l'ordre de pioche, et peuvent encore inverser la situation.

