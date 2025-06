Cairn : une date de sortie et une surprise gratuite sur PS5

Après les combats de boss à la chaîne dans Fury et l'aventure RPG dans Haven, The Game Bakers va encore changer de genre avec son prochain titre, Cairn. Le studio français a remontré son jeu à l'occasion du PlayStation State of Play hier soir, dévoilant enfin une date de sortie précise.

Cairn suivra pour rappel Aava, une alpiniste chevronnée qui se lance dans son défi ultime : gravir le Mont Kami. Les joueurs devront gérer l'escalade en contrôlant les bras et les jambes d'Aava, tout en gardant un œil sur son endurance, mais également sur sa faim et sa soif. Du côté de la bande originale, The Game Bakers a encore fait appel à The Toxic Avenger, mais également Martin Stig Andersen (Control, Limbo, Inside) et Gildaa pour composer les musiques du jeu.

La date de sortie de Cairn est fixée au 5 novembre 2025 sur PC et PlayStation 5. Si le jeu vous intéresse, une démo est désormais disponible gratuitement sur PS5, la version d'essai est déjà sur Steam depuis plusieurs mois. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.