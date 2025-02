L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur, la date de sortie enfin dévoilée et une belle surprise gratuite pour les joueurs

Microids prépare depuis un moment déjà L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur, un remake du premier jeu d'aventure du regretté Benoît Sokal, surtout connu pour la saga Syberia. Un titre plusieurs fois repoussé, mais le studio français donne enfin de ses nouvelles. Mais d'abord, place au thème musical du jeu, composé par Inon et Ori Zur :

Microids annonce que la date de sortie de L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur est fixée au 24 avril 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs les plus impatients peuvent déjà découvrir une démo gratuite sur Steam, le PlayStation Store et le Microsoft Store, afin d'incarner le journaliste au début de son aventure en Amerzone, dans sa recherche des œufs d'Oiseaux Blancs. La progression effectuée dans la démo sera même transférable dans la version complète du jeu.

L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur aura pour rappel droit à une édition limitée physique 25ème Anniversaire, disponible en précommande à partir de 34,99 € sur Amazon et Fnac.