L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur, le remake nous montre ses grosses notes en vidéo

L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur a séduit la presse spécialisée



En avril dernier, l'éditeur Microids et son studio de développement parisien lançaient L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur, un remake du jeu d'aventure culte de Benoît Sokal, surtout connu auprès du grand public pour la franchise Syberia. Le titre a séduit les joueurs, mais également la presse spécialisée, les studios exhibent ses notes et avis positifs :

Malgré le projet très francophone, nous avons droit à un « accolade trailer » en anglais, L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur est donc « a tour de force » pour JeuxVideo.com et « a vibrant hommage to Benoît Sokal » selon IGN.fr. Pas besoin de vous faire la traduction ici. Le jeu d'aventure a accumulé les notes très positives, avec du 4/5, du 8/10 et même un 92/100. Si l'histoire ne change pas vraiment, les testeurs soulignent les améliorations apportées aux graphismes et à l'ambiance.

Un jeu d'aventure culte modernisé





L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur suit un journaliste découvrant l'Amerzone, un pays oublié regorgeant de secrets. L'aventure nous emmène auprès des Grands Oiseaux Blancs, une espèce endémique qui pourrait sauver la région. Jeu d'aventure oblige, les joueurs doivent explorer l'environnement, récolter des indices et résoudre des puzzles. Un mode Voyage est également proposé pour que les néophytes profitent au mieux du jeu sans se prendre la tête.

Un studio dans la tourmente





Le développement de L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur aura été compliqué, le titre a été repoussé plusieurs fois et des rumeurs laissaient entendre que Microids Studio Paris fermerait ses portes cet été. Finalement, le studio développe désormais Syberia Remastered, mais Virtuallyz Gaming est également crédité. Reste à savoir si les deux équipes travaillent main dans la main, ou si la seconde termine simplement l'œuvre de la première en parallèle de sa fermeture.

Une édition 25e anniversaire pour les fans





Évidemment disponible au format numérique sur diverses boutiques, L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur a également eu droit à son édition limitée 25e anniversaire, rajoutant du contenu physique. En plus du jeu sur PS5 ou Xbox Series X, les fans peuvent retrouver un media book qui met à l'honneur les dessins conceptuels réalisés par Benoît Sokal pour le jeu original. Une édition disponible en promotion, à 34,99 € sur Amazon, Fnac ou Leclerc.