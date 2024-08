Guilty Gear: Strive Nintendo Switch Edition, date de sortie, contenu généreux et belle surprise dans une bande-annonce rock'n roll

Hier matin, nous vous faisions part d'une fuite en provenance de la PAX West 2024, à savoir une photo promotionnelle qui officialisait malgré elle Guilty Gear: Strive Nintendo Switch Edition, une version du jeu d'Arc System Works à destination de la console de Nintendo. Faites semblant d'être surpris, elle a bel et bien été dévoilée à l'ouverture du salon de Seattle au travers d'une bande-annonce pour le moins bien complète et avec quelques belles surprises.

Bande-annonce en anglais

Guilty Gear: Strive Nintendo Switch Edition sortira donc le 23 janvier 2025 au prix de 59,99 $ (sans doute pareil en euros). Pour ce prix, les 28 combattants déjà parus seront intégrés de base ! Oui, cela inclus donc les 15 de départ au lancement en 2021, ainsi que les 13 parus ensuite en DLC jusqu'à présent, à savoir :

Vous l'aurez compris, même si Dizzy sera déjà parue à ce moment-là, elle et les trois autres combattants de la Saison 4 devront être achetés séparément, puisque nous voyons mal le studio ne pas les sortir aussi sur Switch. La vidéo nous montre la possibilité de modifier les touches attribuées aux Joy-Cons, la présence des modes Tutoriel, Mission et Combo Maker, ainsi que du scénario d'origine et le récit supplémentaire Another Story. Et la cerise sur le gâteau, qui est une belle surprise, c'est qu'il y aura du rollback netcode pour le jeu en ligne ! En revanche, le mode Digital Figure devrait être téléchargé via une mise à jour gratuite.

Bande-annonce en japonais

