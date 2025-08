Guilty Gear: Strive, Lucy de Cyberpunk: Edgerunners hacke sa voie dans le jeu de combat pour causer des dommages émotionnels

Le Season Pass 4 touche à sa fin





Arc System Works n'avait évidemment pas que MARVEL Tōkon: Fighting Souls dans ses bagages pour l'EVO 2025, loin de là. Nous avons évidemment retrouvé Guilty Gear: Strive, qui a poursuivi sa vie depuis la révélation lors de ce même évènement l'an dernier de son Season Pass 4. Après Queen Dizzy fin octobre 2024, Venom en mars et Unika en mai, provenant de l'anime Guilty Gear Strive: Dual Rulers, il ne reste désormais plus qu'une combattante au programme et non des moindres. En effet, la collaboration avec CD Projekt va rendre jouable Lucy de Cyberpunk: Edgerunners d'ici la fin du mois et nous découvrons enfin son gameplay au travers d'une bande-annonce qui risque de réveiller de vives émotions auprès des joueurs ayant vu la série.

Bande-annonce en japonais

De Night City à Guilty Gear





Le studio n'a pas fait les choses à moitié puisqu'une justification nous est donnée quant à la raison pour laquelle Lucy se retrouve dans l'univers du jeu de combat. Nous voyons ainsi son esprit naviguant dans le cyberespace tout en montrant les profils d'autres personnages de la série, dont Rebecca et évidemment David, avant de se retrouver dans le Lars Canyon alors que résonne Run to the Edge tiré de la bande-son de l'anime et qui devrait donc lui servir de thème.

À son grand étonnement, elle est capable de visualiser leurs informations et ses talents de hacking vont même se matérialiser au travers de son gameplay quand bien même ses adversaires devraient être purement organiques ! Compte tenu de l'existence du Backyard dans le lore de Guilty Gear, entre autres, cela n'est pas incohérent. Nous la voyons ainsi littéralement stopper le temps pour effectuer un piratage rapide avec plusieurs options disponibles. À voir si nous aurons vraiment le choix ou s'il s'agit juste d'une animation unique en donnant l'illusion. Du côté de ses offensives plus directes, elle utilisera donc ses monocâbles de netrunner pour attaquer à la manière d'un fouet, mais également son pistolet Unity à distance. Vous remarquerez également qu'en fonction des hacks infligés à l'adversaire, elle pourra alors apparaître floutée.

Et par-dessus tout, Arc System Works joue avec nos émotions en jouant I Really Want to Stay At Your House de Rosa Walton au lieu de Smell of the Game pour conclure la vidéo. Des visuels ont également été dévoilés, à retrouver en page suivante.

La date de sortie de Lucy





Comme ses prédécesseurs, il sera possible d'obtenir Lucy en l'achetant séparément au prix de 6,99 € si vous n'avez pas le Season Pass 4 qui coûte lui 24,99 €. Sa sortie est prévue le jeudi 21 août. Le jeu est pour rappel disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC.

Bande-annonce en anglais

Ce n'était pas la seule annonce en lien avec GGST, mais nous y reviendrons. Que ce soit le jeu ou ses différents Season Pass, vous pouvez actuellement les retrouver en promotion chez Gamesplanet.

