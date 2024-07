Guilty Gear: Strive, une bêta ouverte pour le mode Team of 3 en approche, tous les détails

Arc System Works n'y a pas été de main morte lors de l'EVO 2024 en dévoilant carrément l'intégralité des combattants du Season Pass 4 de Guilty Gear: Strive, qui est disponible à la vente dès à présent au prix de 24,99 €. Mais ce n'est pas tout, car le mode Team of 3 annoncé en décembre dernier a enfin redonné de ses nouvelles.

Une bêta ouverte va avoir lieu pas plus tard que ce vendredi 26 juillet à 4h00, et ce jusqu'au 30 juillet à 9h00 ! Les joueurs vont y avoir accès via une application séparée du jeu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam et Windows) et même via le Game Pass. Les 28 personnages actuellement disponibles, même ceux en DLC, seront pour l'occasion disponibles. Toutefois, seuls un tutoriel et le jeu en ligne seront accessibles. De plus, il n'y aura pas besoin d'être abonné au PlayStation Plus ou au Xbox Live Gold pour en profiter.

Le site officiel a expliqué que ce mode opposant deux équipes de trois joueurs nous fera soit combattre en Main ou en Assist, avec une unique barre de vie partagée. Les Assists aideront en utilisant leurs compétences réparties en plusieurs types (Offense, Interference, Healing et Support) et qui disposent d'un cooldown. Pour cette bêta, huit skills pourront être utilisés :

Crimson Verne - Génère du feu au sol ;

Thunderbolt - Frappe l'adversaire avec un éclair ;

Dangerous Bubble - Génère une bulle qui déclenche une contre-attaque ;

Power Gale - Repousse l'adversaire à l'aide d'un vent violent ;

Chimaki - Envoie un solide Chimaki ;

Afro - Lance une coupe afro ;

Healing Aura - Récupère de la santé ;

Basilisk Weapon - Octroie un effet de poison aux attaques.

Il y aura également des Break-Ins, un type de coup spécial propre à chaque personnage qui occasionne pas mal de dégâts et dispose d'un démarrage rapide. Pour passer de Main à Assist, il faudra effectuer un Tag et que la requête soit acceptée, avec un système de flèches pour savoir de qui elle provient et un compte à rebours. Attention toutefois, car jouer en tant que Main ne sera possible qu'une fois par round, il faudra donc penser stratégiquement. Lorsqu'un Tag sera réussi, les deux coéquipiers joueront temporairement ensemble à l'écran en 2v1. Cela semble assez complexe, ce qui a sans doute poussé les développeurs à organiser cette bêta.

Il sera possible de recruter deux autres membres pour un match, notamment en utilisant le système d'ID, ou bien de chercher une équipe. Et si jamais une confrontation est lancée sans que les places aient été comblées, le jeu s'en chargera.

Enfin, pour fêter les 3 millions d'utilisateurs, une promotion a d'ailleurs lieu sur Steam où le jeu de base est affiché à 19,99 €. Une Blazing Edition a elle vu le jour sur le PlayStation Store des PS5 et PS4, vendue 89,99 € et regroupant tous les principaux contenus dont ces futurs personnages.