Guilty Gear: Strive, de nouvelles vidéos de gameplay Starter Guide pour le roster de la bêta ouverte

En fin de semaine, les joueurs qui attendent Guilty Gear: Strive ou sont tout simplement curieux de le prendre en mains vont pouvoir se faire plaisir à l'occasion de sa bêta ouverte sur les consoles PlayStation. Depuis quelques jours, histoire de bien préparer le terrain, Arc System Works a repris la diffusion de ses vidéos Starter Guide - souvenez-vous de celles avant la bêta fermée en avril dernier -, en s'attardant évidemment sur les personnages introduits depuis et qui seront jouables le week-end prochain.

Ces vidéos Starter Guide numérotées de 8 à 13, à voir ici et en page suivante, nous donnent ainsi l'occasion d'apprendre à manier Millia Rage, Zato-1, Ramlethal Valentine, Leo Whitefang, Nagoriyuki et Giovanna. Ces deux derniers combattants étant entièrement nouveaux, la curiosité est particulièrement de mise. Seuls Anji Mito et le mystérieux 15e membre du roster ne seront pas disponibles pour rappel. Un aperçu des différents systèmes de jeu sera lui diffusé ce mardi 16 février, qui sera ajouté à cet article une fois disponible.

Guilty Gear: Strive verra le jour sur PS5, PS4 et PC le 9 avril prochain, et vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur Amazon au prix de 59,99 € ou 64,99 € selon la version choisie.