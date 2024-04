Guilty Gear: Strive, le dandy Slayer dévoile sa date de sortie et son gameplay dans une bande-annonce mordante !

Le mois dernier, lors des finales de l'Arc World Tour 2023, Arc System Works a officialisé le développement d'une Saison 4 pour Guilty Gear: Strive en plus de teaser le dernier combattant de la Saison 3 succédant à Johnny, Elphelt Valentine et A.B.A, nous donnant rendez-vous en mai pour le découvrir en jeu. Avec l'EVO Japan 2024, c'était une évidence que nous aurions droit à sa révélation en bonne et due forme pour l'occasion. Sans surprise, c'est bel et bien Slayer qui va donc faire son retour, mais le studio va nous faire languir encore un peu avant qu'il ne soit disponible.

Bande-annonce en japonais

En effet, Slayer ne sortira pas avant le 30 mai prochain. Pour ne pas changer, il sera possible l'acheter séparément au prix de 6,99 € ou de se procurer le Season Pass 3 coûtant 24,99 €. En parallèle, le stage Amber Fest with Kind Neighbors va aussi être ajouté ou mis en vente contre 1,99 €. Si vous avez joué au DLC Another Story, vous devriez reconnaître ses décors dépeignant un festival avec des aurores boréales dans le ciel. Vous trouverez ci-dessous sa description venant du site officiel, que nous avons traduite, et quelques visuels en page suivante.

Slayer (Takaya Hashi en japonais / JB Blanc en anglais) Ses poings définissent le dandysme. Vampire décontracté et digne. Un gentleman descendant d'une lignée vampirique, qui aime le combat authentique et a comme passe-temps le haïku. Il respecte son propre code de « dandysme » et peut tout accepter sans problème. Cependant, lorsqu'il s'agit de combat, il exerce une force écrasante qui contraste fortement avec son attitude calme. En raison de sa durée de vie en tant que vampire, tous les évènements de la société humaine lui semblent insignifiants. Ce n'est cependant qu'une facette de lui, car il trouve les humains et leurs émotions turbulentes en réponse à de telles affaires à la fois enviables et attachantes. Il a fondé la Guilde des Assassins, mais a pris sa retraite après avoir rencontré son épouse immortelle, Sharon. Actuellement, il mène une vie tranquille à la retraite avec Sharon, s'aventurant occasionnellement à l'extérieur pour regarder les gens.

Bande-annonce en anglais

Guilty Gear: Strive est pour rappel disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Sur cette dernière plateforme, le Season Pass 3 est vendu seulement 22,49 € par Gamesplanet, tandis que le jeu y est affiché à 35,99 €.