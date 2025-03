Palworld sur Switch 2 ? Pocketpair est intéressé

En un peu plus d'un an, Palworld a beaucoup fait parler de lui. Le jeu de Pocketpair a cartonné lors de son lancement sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, il a depuis été porté sur PS5 et comptait 32 millions de joueurs le mois dernier. Mais le développeur fait également face à une plainte déposée par Nintendo et The Pokémon Company pour violation de droits de brevet, les deux firmes jugeant que Pocketpair a plagié certaines mécaniques de gameplay.

Bien que l'affaire soit toujours en cours, Pocketpair n'est pas revanchard et aimerait même porter son jeu à succès sur la prochaine console de Nintendo. Lors d'une interview avec IGN lors de la GDC, le directeur de la communication John Buckley a avoué que Pocketpair est intéressé à l'idée de porter Palworld sur Switch 2, mais il y a encore beaucoup d'inconnues :

Nous n'avons pas encore vu ses spécifications techniques. Comme tout le monde, nous attendons. Je me promène à la GDC en espérant que quelqu'un me les communiquera, mais tous ceux à qui j'ai parlé disent ne même pas les avoir vues. Si c'est assez puissant, ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir. Nous avons beaucoup optimisé pour le Steam Deck, et nous en sommes très satisfaits. Il reste encore du travail, mais nous sommes vraiment satisfaits du résultat. Nous aimerions donc le proposer sur davantage de consoles portables si possible.

Cependant, ne vous attendez pas à un portage sur Switch 1, John Buckley explique que « Palworld est un jeu costaud » et, malgré l'optimisation réalisée pour la version Steam Deck, le titre reste encore trop gourmand pour la console de salon portable de 2017. Concernant une version Switch 2, eh bien il faudra attendre de découvrir ce que la machine a dans le ventre, les rumeurs laissent entendre qu'il s'agit d'une puce NVIDIA plus puissante (et donc plus onéreuse), nous devrions avoir des informations plus précises la semaine prochaine lors du Nintendo Direct.

