Portal : Collection Cubique, le portage Switch de Portal et Portal 2 sort aujourd'hui sur Nintendo Switch !

Même si les 2 Portal sont des classiques, tout le monde n'a peut-être pas encore pris le temps de les découvrir. C'est bien connu, la Nintendo Switch est la console idéale pour découvrir ou redécouvrir les jeux d'antan depuis un canapé ou en déplacement, et c'est pourquoi Valve a décidé de les regrouper dans Portal : Collection Cubique.



Cette compilation aussi appelée Portal: Companion Collection avait été confirmée en février dernier pour une sortie en 2022, et revient sur le devant de la scène à l'occasion du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase. En plus d'une vidéo avec du gameplay, nous avons pu découvrir l'annonce d'une date de sortie plus que réjouissante : Portal : Collection Cubique sera disponible dans la journée sur l'eShop !

Le prix n'a pas encore été communiqué, mais il devrait normalement être assez accessible. Cette édition permettra pour mémoire de jouer à Portal 2 en coopération locale en écran partagé ou en ligne.

Mise à jour : Portal : Collection Cubique est maintenant disponible au prix de 18,99 € sur l'eShop.