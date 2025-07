Switch : Nintendo et le FBI font fermer un gros site de téléchargement

Nintendo fait toujours la guerre aux pirates





Nintendo est réputé pour faire très attention à ses licences et n'hésitent pas à envoyer sa horde d'avocats pour attaquer en justice ceux qui détournent ses propriétés intellectuelles. Le constructeur japonais a récemment fait arrêter un moddeur de Switch 1 au Japon et il fait régulièrement fermer des sites consacrés au piratage, que ce soit en proposant des émulateurs ou des ROMs, des copies de ses jeux. Et il vient de faire une nouvelle victime, avec l'aide du Federal Bureau of Investigation.

Nsw2u fermé par le FBI





Comme le rapporte Kotaku, Nintendo et le FBI ont fait fermer Nsw2u, un site très populaire qui permettait de télécharger des ROMs de jeux Switch 1 illégalement. Selon certains utilisateurs, le site était encore en ligne hier, permettant encore de télécharger quelques titres afin d'y jouer sur un émulateur ou une console modifiée. Par la suite, la page d'accueil affichait un message du FBI notifiant la saisie du site par les autorités. Nsw2u était sur la liste de surveillance de l'Union européenne depuis avril dernier.

Une Switch 2 plus sécurisée ?





Comme le rappelle Kotaku, la Switch 1 avait rapidement été crackée et les joueurs ont pu profiter de gros jeux comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avant même sa sortie officielle, de manière illégale. Nintendo a visiblement intensifé la chasse aux pirates et a également pris des mesures pour sa Switch 2. Plusieurs internautes ont déjà rapporté que leur Switch 2 ont été bannies après avoir utilisé une MIG, une cartouche modifiée avec une carte microSD pour jouer à des jeux piratés. Aucune surprise, Nintendo avait annoncé la sanction dans ses conditions d'utilisation, modifiées avant la sortie de la Switch 2.

