Switch 2 : les gros jeux d'EA Games aussi sur la prochaine console de Nintendo ?

Nintendo a officialisé sa prochaine console, la Switch 2, et nous avons rendez-vous début avril pour découvrir un Direct qui devrait dévoiler quelques jeux first-party. Mais, au contraire des accessoiristes, aucun éditeur ou développeur tiers n'a confirmé le portage de ses jeux sur la console hybride pour le moment. Il faut dire que nous ne savons encore rien de la puissance de la Switch 2, mais Phil Spencer a déjà dit beaucoup de bien de la console et il est prêt à la soutenir avec ses jeux Xbox.

Cette semaine, c'est Electronic Arts qui dévoilait son bilan financier et le CEO Andrew Wilson n'a pas manqué d'évoquer la Nintendo Switch 2. Comme Phil Spencer, il y voit un gros potentiel pour ses titres, notamment les jeux de sport.

Chaque fois qu’une nouvelle console arrive sur le marché, c’est un avantage pour nous. Elle nous donne la possibilité de toucher et d'acquérir de nouveaux joueurs. En général, nous avons des franchises qui ont très bien fonctionné sur les plateformes Nintendo. Nous nous attendons certainement à ce que des produits comme FC et Madden et d’autres trouvent un réel essor sur la plateforme, comme ils l’ont fait par le passé. Lorsque vous pensez à quelque chose comme Les Sims et le My Sims Cozy Bundle, qui ont obtenu des résultats bien supérieurs à nos attentes – 50 % de tous les joueurs étaient nouveaux chez EA – cela représente une grande opportunité pour nous. Donc, encore une fois, (il n’y a) rien dans nos modèles à ce stade. Mais nous nous attendons à ce que chaque fois qu’une excellente nouvelle console arrive sur le marché et nous donne accès à de nouveaux joueurs et à de nouvelles communautés, nous ayons la propriété intellectuelle qui en bénéficiera.

Comme de nombreux studios tiers, EA Games a déjà porté quelques titres sur Switch 1, notamment le Battle Royale free-to-play Apex Legends, les jeux EA Originals It Takes Two, Fe, Tales of Kenzera: ZAU et Lost in Random, les jeux de course Burnout Paradise et Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, ou encore les FIFA/EA SPORTS FC, très critiqués pour leur manque de contenu et de nouveautés. Cependant, la franchise Madden NFL, très populaire aux États-Unis, n'a pas connu de version pour une console Nintendo depuis Madden NFL 13 sur Wii et Wii U. Et si la Switch 2 dispose de suffisamment de puissance, nous pouvons également espérer le portage de jeux AAA, déjà disponibles ou à venir.

Malheureusement, Andrew Wilson ne fait pour le moment aucune annonce officielle, espérons que les langues se délient après le Nintendo Direct du 2 avril 2025. Pour rappel, la Switch 1 compte désormais plus de 150 millions d'exemplaires vendus, la Switch 2 a du pain sur la planche pour faire aussi bien, mais il y a un large public à séduire pour les studios tiers.

