PlayStation Portal : une fonctionnalité qui change tout annoncée par Sony !

L'année dernière, Sony a lancé le PlayStation Portal, qui est... une manette avec un écran LCD de 8 pouces pour jouer en Wi-Fi à ses jeux PS5, en 1080p/60 fps. L'intérêt est très limité, d'autant que l'appareil est quand même vendu 219,99 € au prix recommandé. Mais voilà que Sony annonce une mise à jour qui va tout changer, rendant enfin le PlayStation Portal vraiment utile.

Sony vient de publier un article sur son blog PlayStation pour annoncer la grande nouvelle. Avec la mise à jour système, en version bêta, les joueurs pourront jouer en streaming à leurs jeux PS5 avec le PlayStation Portal ! Oui, c'est un énorme changement pour l'accessoire, la fonctionnalité était très demandée depuis son annonce, il aura fallu attendre un an, mais elle arrive enfin. Bien évidemment, il y a des conditions : il faudra être abonné au PlayStation Plus Premium et seulement une sélection de titres sera compatible pendant cette bêta. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la mise à jour du PlayStation Portal :

Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous annoncer une nouvelle mise à jour du logiciel système pour le PS Portal qui sortira plus tard aujourd’hui (la sortie européenne débutera mercredi) et proposera des améliorations de l’expérience audio, dont les suivantes :

Ajustement de la sortie audio du haut-parleur pour que le volume soit moins élevé lorsque le niveau audio est au minimum

Vous pourrez désormais régler les paramètres de votre périphérique PlayStation Link depuis le menu de paramètres de votre PS Portal, ce qui vous permettra d’optimiser le volume global et le volume de l’effet local.

Cette mise à jour comportera également la version bêta d’une nouvelle fonctionnalité réclamée par bon nombre de fans : la prise en charge du streaming dans le cloud sur le PS Portal. Lorsque la mise à jour sera disponible, les abonnés PlayStation Plus Premium pourront tester la version bêta du streaming dans le cloud sur le PS Portal. Ils pourront ainsi jouer en streaming directement depuis nos serveurs à une sélection de jeux PS5 du Catalogue des jeux PlayStation Plus*, même s’ils ne disposent pas d’une console PS5.

Puisque le streaming dans le cloud (bêta) sur le PS Portal est encore au stade expérimental, les fonctionnalités proposées lors de la bêta peuvent changer et ne pas être représentatives de l’expérience finale.

Fonctionnalités disponibles lors de la bêta





Jouez en streaming à une sélection de jeux PS5 via le Catalogue des jeux PlayStation Plus :

Plus de 120 jeux PS5 du Catalogue des jeux PS Plus, notamment DAVE THE DIVER, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise et Ratchet & Clank: Rift Apart, seront disponibles sur PS Portal via le streaming dans le cloud*

Qualité maximale du streaming : 1080p/60 IPS**

Les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense, dont le retour haptique, les gâchettes adaptatives, les haut-parleurs, le pavé tactile (émulé sur l’écran tactile du PS Portal) et le détecteur de mouvements***

Stockage dans le cloud PlayStation Plus :

Vous pouvez stocker jusqu’à 100 Go de données de sauvegardes et de progression dans vos jeux grâce à la synchronisation automatique sur console PS5. Vous pourrez basculer du jeu local au streaming de jeux en un clin d’œil, et même alterner entre plusieurs appareils.

Le streaming dans le cloud (bêta) pour PS Portal sera disponible avec la formule d’abonnement PlayStation Plus Premium, proposée dans les pays suivants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Chypre, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Comment accéder au streaming dans le cloud (bêta)





Pour accéder à la bêta, vous aurez besoin des éléments suivants :

Lecteur à distance PlayStation Portal

Compte pour le PlayStation Network****

Abonnement actif à PlayStation Plus Premium

Accès Internet en haut débit (Wi-Fi) :

Pour lancer une session de streaming dans le cloud : un débit montant et descendant minimal de 5 Mbit/s



Pour le streaming en 720p : au moins 7 Mbit/s



Pour le streaming en 1080p : au moins 13 Mbit/s

Lorsque la bêta sera disponible, vous pourrez y accéder en installant la dernière version du logiciel système de votre PS Portal et en suivant la procédure suivante :

Ouvrez le « Menu rapide » et accédez à « Paramètres » sur votre PS Portal. Sélectionnez le bouton « Streaming dans le cloud (bêta) » Activez l’option Streaming dans le cloud (bêta). Par défaut, elle est désactivée.

Une fois l’option Streaming dans le cloud (bêta) activée dans le menu des paramètres, une nouvelle option devrait s’afficher sur l’écran d’accueil, vous permettant d’accéder à des jeux à l’aide du streaming dans le cloud. Vous pouvez désactiver la bêta à tout moment. Votre écran d’accueil repassera alors à la version standard.

Fonctionnalités non incluses dans la bêta





Nous n’en sommes qu’aux prémices des tests publics du streaming dans le cloud sur PS Portal. Aussi, certaines fonctionnalités seront indisponibles, telles que les versions d’essai des jeux, le streaming des jeux achetés sur le PS Store, les fonctionnalités système (comme le chat vocal de la Party et les invitations à jouer pour certains jeux), la touche de création, l’audio 3D et les transactions en jeu.

De plus, les jeux en streaming jouables sur PS Portal seront exclusivement des jeux PS5. Les jeux PS4/PS3 ne sont pas pris en charge.

*Les jeux disponibles avec le Catalogue des jeux PlayStation Plus varient avec le temps, le pays ou la région et le plan choisi. Consultez la page https://www.playstation.com/Plus pour obtenir plus de détails et des mises à jour sur les offres PlayStation Plus. PlayStation Plus est un abonnement récurrent payant avec facturation automatique (au prix alors en vigueur sur le PS Store) à la fréquence choisie au moment de l’achat, et ce jusqu’à sa résiliation. Conditions en vigueur : play.st/psplus-usageterms

**Les performances de chaque jeu varient en fonction du jeu et de la qualité de la connectivité de votre environnement réseau.

***Les fonctionnalités de retour haptique et de gâchettes adaptatives sont uniquement disponibles sur les jeux compatibles.

****Le streaming dans le cloud (bêta) n’est pas disponible pour les comptes enfants.