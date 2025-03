BON PLAN : le PlayStation Portal baisse de prix avec ce code promo

Les joueurs sur PS5 peuvent depuis un moment déjà craquer pour le PlayStation Portal, un appareil capable de streamer en Wi-Fi le contenu de la console sur un appareil regroupant une manette similaire à la DualSense et un écran LCD 8 pouces. Depuis une mise à jour en fin d'année dernière, il est même possible de streamer des jeux sans PS5, à condition d'être abonné au PlayStation Plus Premium, ce qui rend la machine bien plus intéressante.

Si le PlayStation Portal vous fait de l'œil, bonne nouvelle, il bénéficie d'une réduction sur Cdiscount, grâce à un code promo. Le PlayStation Portal passe à 204,99 € avec le code « 15DES 129 », ce que soit en coloris Blanc ou Midnight Black.

Le lecteur à distance PlayStation Portal vous permet de jouer à vos jeux PS5 et PS4 depuis n'importe où. Profitez d'une connectivité sans fil et d'une utilisation facile grâce à la notice d'utilisation incluse. Idéal pour les joueurs en déplacement. Périphérique de lecture à distance PlayStation Portal pour console PlayStation 5, fonctionne avec votre Wi-Fi pour jouer sans avoir besoin de TV.

Ressentez la puissance de la PlayStation 5 grâce à son magnifique écran LCD full HD de 8" et regardez les détails de vos jeux préférés prendre vie au creux de votre main.

Compatible avec le catalogue de jeux PS5 et PS4, Utilise les fonctionnalités de la manette de jeu DualSense pour une immersion à couper le souffle.

Requiert une connexion internet haut débit d'au moins 5 Mo/s et un compte PlayStation Network. PlayStation Portal à 204,99 € sur Cdiscount avec le code « 15DES 129 »

