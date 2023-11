TEST VIDEO du PlayStation Portal : unboxing et premières impressions de ce nouvel accessoire PS5

Le PlayStation Portal est actuellement disponible dans les rayons du monde entier. Bien évidemment, nous avons un exemplaire et nous en avons profité pour vous montrer ce nouvel accessoire PS5 lors d’un live sur notre chaine YouTube. Au programme du jour ? Déballage, nous découvrons ensemble l’intérieur de la boîte, démarrage, nous vous exhibons l'allumage et les menus, et gameplay, nous faisons le point sur la latence en vous montrant quelques phases in-game.

Un produit intéressant ? Eric précise durant son test :

Si vous avez une console windows, une tablette, cette console n’a pas de sens, sauf si vous avez envie d’avoir un truc facile, posé d’un coin, que vous prenez pour jouer uniquement. L’écran est bon, et le fait d’avoir une DualSense intégrée, c’est vraiment une bonne idée. Le PlayStation Portal fait le job. Le produit est intéressant et facile à utiliser. Si on veut jouer à la console sous cet aspect, on n’a pas besoin de plus, c’est propre.

