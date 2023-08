PlayStation Portal : date de sortie, grosse FAQ et précommandes pour l'appareil de streaming de Sony

Alors que le marché des consoles portables, ou des hybrides entre ordinateurs et consoles portables plutôt, bat son plein, Sony a décidé... de faire quelque chose de totalement différent. Le constructeur japonais travaille depuis un moment sur le PlayStation Portal, auparavant connu sous le nom de code Project Q.

Un appareil de streaming présenté en détails il y a quelques jours, et concrètement, le PlayStation Portal permet de jouer à des titres PS5 sur une machine équipée d'un écran tactile LCD de 8 pouces via le Wi-Fi uniquement, impossible donc d'en profiter de manière totalement nomade. Et le PlayStation Portal coûte 219,99 €, ça pique. Quoi qu'il en soit, Sony a confiance, et il annonce aujourd'hui que le PlayStation Portal sera disponible à partir du 15 novembre prochain. L'occasion de faire un point sur les fonctionnalités, avec beaucoup d'astérisques :

Votre PS5 dans le creux de la main : Le lecteur à distance PlayStation Portal vous donne accès aux jeux de votre console PS5** via votre réseau Wi-Fi*. Jouez sur un somptueux écran LCD de 8 pouces capable d'afficher 60 images/seconde en 1080p*** sans téléviseur. Jouez à votre collection de jeux : Le lecteur à distance PlayStation Portal peut lancer les jeux compatibles installés sur votre console PS5, notamment vos jeux favoris sur PS5 et PS4**. Une immersion à couper le souffle grâce aux fonctionnalités de la manette sans fil DualSense : Ressentez l'immersion incroyable du retour haptique et des gâchettes adaptatives dans les jeux compatibles****. Foire aux questions sur la PlayStation Portal Lecteur à distance : Le lecteur à distance PlayStation Portal ne fonctionne-t-il qu'avec mon réseau Wi-Fi ? Même si votre réseau Wi-Fi est une excellente option pour utiliser le lecteur à distance PlayStation Portal car vous pouvez contrôler la qualité de votre réseau Wi-Fi, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez également jouer avec le lecteur à distance PlayStation Portal partout où vous avez accès à un réseau Wi-Fi en haut débit avec au moins 5 Mbits/s de débit descendant*. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons une connexion haut débit d'au moins 15 Mbits/s. Si vous utilisez un réseau Wi-Fi public, notez que la qualité de la connexion Internet peut échapper à votre contrôle et pourrait impacter la qualité de votre expérience de jeu. Faut-il un abonnement à PlayStation Plus pour utiliser le lecteur à distance PlayStation Portal et la lecture à distance PlayStation ? Non, pour utiliser le lecteur à distance PlayStation Portal et la lecture à distance PlayStation, pas besoin d'un abonnement à PlayStation Plus**. Cependant, si vous utilisez la lecture à distance pour jouer à un jeu nécessitant un abonnement PS Plus pour accéder au multijoueur, il vous faudra un abonnement actif pour profiter des fonctionnalités multijoueur du jeu. Un autre membre de mon foyer peut-il utiliser le téléviseur auquel ma PS5 est connectée pendant que j'utilise le lecteur à distance PlayStation Portal ? Tout à fait. Par exemple, un autre membre de votre foyer peut regarder une série ou un film sur le téléviseur pendant que vous utilisez le lecteur à distance PlayStation Portal pour jouer à vos jeux compatibles préférés sur son somptueux écran HD 8 pouces. *Le lecteur à distance PlayStation Portal peut streamer les jeux compatibles installés sur votre console PS5. Le lecteur à distance PlayStation Portal nécessite une connexion à Internet haut débit en Wi-Fi d'au moins 5 Mbits/s. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons une connexion en haut débit d'au moins 15 Mbits/s. La qualité et la connectivité de votre expérience de jeu peut varier selon votre environnement réseau. Console PS5 et compte pour le PlayStation Network obligatoires. La console PS5 doit être connectée à Internet en haut débit, allumée ou en mode repos et associée à votre lecteur à distance PlayStation Portal. **Les jeux nécessitant un casque VR (PlayStation VR ou PlayStation VR2) ou des périphériques supplémentaires (autres qu'une manette sans fil DualShock 4, DualSense ou DualSense Edge) ne sont pas compatibles. Les jeux nécessitant un abonnement PS Plus Premium pour être streamés sur PS5 ne sont pas compatibles. Les fonctionnalités de retour haptique et de gâchettes adaptatives sont uniquement disponibles avec les jeux compatibles. ***Les performances de chaque jeu varient en fonction du jeu et de la qualité de la connectivité de votre environnement réseau. ****Les fonctionnalités de retour haptique et de gâchettes adaptatives sont uniquement disponibles si elles sont prises en charge par le jeu auquel vous jouez.

Les précommandes sont déjà lancées sur le site officiel PlayStation Direct, et le PlayStation Portable sera proposé chez les revendeurs le 30 septembre prochain. Allez-vous craquer ? Pour jouer tranquillement dans le salon, vous pouvez sinon retrouver la PS5 à 474 € (- 14 %) sur Amazon.