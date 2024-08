Vampire Survivors : enfin une date de sortie pour les versions PlayStation, un retard en vue ?

D'abord lancé en Early Access sur PC, Vampire Survivors a eu droit à des portages sur Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS et Android. Des versions PlayStation 4 et 5 avaient été annoncées en avril dernier, poncle prévoyait alors un lancement dans le courant de l'été, mais publier un jeu sur une console de Sony prend du temps.

Le développeur indépendant publie aujourd'hui une nouvelle vidéo pour annoncer que la date de sortie de Vampire Survivors est fixée au 29 août 2024 sur PlayStation 5 et PS4. Le rogue-like ne sera donc pas en retard, poncle promet « au moins 13,5 heures de jeu » au prix d'un Peri Peri Chicken Wrap. Le PlayStation Store n'affiche pas encore de montant, mais le titre coûte 4,99 € sur les autres plateformes.

Pour rappel, Vampire Survivors a déjà eu droit à des extensions, à savoir Legacy of the Moonspell, Tides of the Foscari, Emergency Meeting et Operation Guns, qui seront également disponibles à l'achat sur le PlayStation Store à la fin du mois. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.