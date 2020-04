Stranded Deep : enfin une vraie date de sortie pour les versions PS4 et Xbox One, et elle est imminente

En septembre 2018, Beam Team Games annonçait la venue de Stranded Deep sur PlayStation 4 et Xbox One, grâce à un partenariat d'édition signé avec Telltale Publishing. Le titre devait sortir en octobre 2018, sauf que ce dernier studio a coulé, laissant Beam Team Games bien embêté. Plus d'un an et demi plus tard, le studio revient quand même avec de bonnes nouvelles.

Car non, le portage pour consoles de salon de Stranded Deep n'est pas abandonné, il arrivera même demain ! Eh oui, la date de sortie du jeu est fixée au 21 avril 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One, l'attente ne sera pas longue. Sur le blog PlayStation, Beam Team Games explique qu'il a racheté les droits d'édition à Telltale Publishing afin de publier Stranded Deep en indépendant sur les consoles de Sony et Microsoft.

Pour rappel, Stranded Deep est sorti à l'origine sur PC, en Early Access depuis janvier 2015, et propose de survivre au milieu de l'océan Pacifique après un crash d'avion.