Still Wakes the Deep : date de sortie et bande-annonce haletante pour le nouveau jeu de The Chinese Room

Après Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture ou encore Dear Esther, The Chinese Room s'est lancé dans le développement d'un jeu d'horreur narratif à la première personne, qui prendra place dans une station pétrolière au large de l'Écosse, en 1975. Le titre a eu droit en cette fin de semaine à une nouvelle bande-annonce :

Still Wakes The Deep suivra un simple travailleur qui va devoir survivre en mer du Nord, d'abord face à une violente tempête puis contre des horreurs inconnues et mystérieuses. Sans moyen de communiquer avec l'extérieur, il devra chercher le reste de l'équipage de la station et fuir pour retrouver sa famille.

VIVEZ L'HORREUR Une histoire de catastrophe immersive à bord d'une plateforme pétrolière de la mer du Nord au réalisme époustouflant, avec un casting authentique d'acteurs écossais. Découvrez la beauté et la férocité de la mer qui déchire l'une des structures les plus solides de l'humanité et son équipage inébranlable. ÉCHAPPEZ-VOUS DE LA PLATEFORME Pas d'armes. Pas de pouvoirs. Juste de l'intelligence et de la détermination. Luttez pour votre survie sur une plateforme pétrolière instable, où un mauvais pas pourrait être votre dernier. AFFRONTEZ VOS PEURS Quelque chose a transformé votre maison en cauchemar, où ce qui était familier devient menaçant et où un bruit dans le noir vous plonge dans l'effroi. Résistez à l'envie de faire demi-tour. Affrontez l'inconnu.

La date de sortie de Still Wakes The Deep est fixée au 18 juin 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Vous pouvez retrouver l'abonnement Ultimate à 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.