Still Wakes The Deep : The Chinese Room dévoile un nouveau jeu d'horreur sur une plateforme pétrolière

The Chinese Room, développeur d'Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody's Gone to the Rapture et Dear Esther, vient de dévoiler son prochain jeu à l'occasion du Xbox Games Showcase. Still Wakes the Deep nous emmènera sur une plateforme pétrolière dans les eaux de la mer du Nord.

Still Wakes the Deep nous plonge donc dans les couloirs d'une plateforme pétrolière, alors qu'une tempête fait rage. En plus froid extérieur, il faudra survivre face à des horreurs inconnues, tout en recherchant le reste de l'équipage. Le gameplay s'orientera vers l'exploration avec des phases de plateforme et de nage.

Still Wakes the Deep est attendu en début d'année 2024 sur PC et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass.