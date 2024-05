Still Wakes the Deep : le casting dévoilé avec une star de Cyberpunk 2077

The Chinese Room s'est déjà fait une belle réputation avec Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody's Gone to the Rapture et Dear Esther, il sera de retour très prochainement avec Still Wakes the Deep, un nouveau jeu d'aventure horrifique sur une station pétrolière en mer du Nord.

Cette semaine, l'éditeur Secret Room et les développeurs ont partagé une nouvelle vidéo pour Still Wakes the Deep, qui présente le casting. Des acteurs et actrices habitués à l'exercice seront de la partie, notamment Alec Newman, qui prêtait déjà sa voix à Adam Smasher dans Cyberpunk 2077 et la série animée Cyberpunk: Edgerunners. Le comédien glaswégien doublera le personnage principal, Cameron « Caz » McLeary, tandis que Neve McIntosh (Cheffe Asgail dans Diablo IV) incarnera sa femme Suze. Dans le reste du casting, nous retrouverons Karen Dunbar, Michael Abubakar, Clive Russell, Shaun Dooley, Stewart Scudamore, Nicholas Boulton, Duncan Pow, Sandy Batchelor, Alan Turkington et Noof Ousellam.

Comme toujours avec The Chinese Room, les joueurs s'attendent à une aventure intense, il faudra encore patienter quelques semaines pour savoir si Still Wakes the Deep sera à la hauteur des précédentes productions du studio. La date de sortie du jeu est fixée au 18 juin 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S ainsi que dans le Game Pass. Vous pouvez précommander le jeu contre 29,74 € (- 15 %) sur Gamesplanet.