The Chinese Room : un énorme changement pour le développeur de Still Wake the Deep et Bloodlines 2

Un studio anglais spécialisé dans les jeux narratifs





The Chinese Room s'est taillé une belle réputation avec le jeu d'aventure narratif Dear Esther, un genre qu'il a retrouvé avec Everybody's Gone to the Rapture, mais le développeur anglais lorgne également du côté de l'horreur avec Amnesia: A Machine for Pigs et Still Wakes the Deep, sorti l'année dernière. Malheureusement, ces derniers mois, The Chinese Room n'était pas au mieux de sa forme, il a abandonné ses ambitions créatives et a licencié du personnel. Aujourd'hui, il annonce un nouveau gros changement.

The Chinese Room redevient indépendant





Comme le rapporte IGN, The Chinese Room va se séparer de Sumo Digital et redevenir indépendant. Le développeur s'était fait racheter par Sumo en 2018, après avoir licencié l'intégralité du personnel quelques mois avant. Dans un communiqué, The Chinese Room précise que Sumo Digital cherchait à vendre le studio et, grâce à Hiro Capital, le directeur de The Chinese Room Ed Daly a réussi à obtenir suffisamment d'argent pour racheter son indépendance. C'est toujours mieux que de finir entre les mains d'un éditeur peu scrupuleux.

Deux jeux inédits déjà en développement !





Mieux encore, Ed Daly affirme que cette indépendance va permettre à The Chinese Room de « continuer à développer de nouvelles propriétés intellectuelles originales, mais aussi de collaborer avec d'autres studios sur d'autres projets ». Visiblement, les ambitions créatives sont de retour, The Chinese Room tease aujourd'hui deux nouvelles franchises.

Bloodlines 2 se fait toujours attendre





Le développeur anglais conçoit également Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 pour Paradox Interactive, un jeu de rôle et d'action dans l'univers du Monde des Ténèbres qui se fait attendre depuis de longues années et qui doit sortir en octobre 2025.