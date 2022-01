Little Orpheus : le jeu d'aventure de The Chinese Room annoncé sur PC et consoles

Déjà auréolé du succès critique de Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs ou encore Everybody's Gone to the Rapture, The Chinese Room a lancé l'année dernière The Little Orpheus, un jeu d'aventure qui n'était alors proposé que sur Apple Arcade. Mais le titre va s'inviter sur de nouvelles plateformes.

Little Orpheus nous ramène pour rappel en 1962, alors que la NASA tente d'envoyer un homme pour la première fois sur la lune. Mais en Sibérie, les Russes préfèrent explorer le centre de la Terre, le joueur incarnant le camarade Ivan Ivanovich, propulsé dans un volcan éteint à bord de sa capsule Little Orpheus. Lors de son retour trois ans plus tard, il est interrogé par le général Yurkovoi qui lui demande de raconter sa mission, qui n'a pas été de tout repos. Cette version définitive du jeu, c'est The Chinese Room qui le dit, inclura des textures haute définition, de nouvelles animations et des graphismes et effets améliorés. Le jeu embarquera également de base le neuvième niveau bonus A Rush of Onion to the Head et le mode Enregistrements perdus.

La date de sortie de Little Orpheus est fixée au 1er mars 2022 sur PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.