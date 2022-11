The Settlers: New Allies, enfin une nouvelle date de sortie et un titre définitif pour le RTS d'Ubisoft, des versions consoles confirmées

Ubisoft Blue Byte aura décidément mis du temps à accoucher du prochain The Settlers. Annoncé en 2014, rebooté en 2018 et réannoncé en début d'année, il aurait dû sortir courant 2022 sur PC. Mais les développeurs ont encore eu besoin de quelques mois supplémentaires pour finaliser le projet, qui a été retardé jusqu'à l'année prochaine.

Nous entrevoyons semble-t-il enfin le bout du tunnel, car Ubisoft vient de refixer sa date de sortie. Il paraîtra normalement le 17 février 2023 sur PC, sous le titre définitif de The Settlers: New Allies. Il a d'ailleurs évolué depuis la dernière présentation et les phases de test privées, alors l'équipe nous présente aussi ce qui a changé dans le cadre d'un instructif journal des développeurs.

Si vous espériez une version console, autre bonne nouvelle, The Settlers: New Allies a aussi été confirmé sur PS4, Xbox One, Switch et Luna, pour une sortie a une date ultérieure. De quoi intéresser l'ensemble des amateurs de RTS, toutes plateformes confondues.