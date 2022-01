The Settlers : le RTS d'Ubisoft fait son grand retour avec une date de sortie proche, une bêta fermée et un trailer de gameplay !

Oubliez tout ce que vous savez de The Settlers : Les Royaumes d'Anteria, le projet annoncé en 2014. Ubisoft l'a rebooté en 2018 en donnant au nouveau titre le simple nom de The Settlers, un jeu qui a disparu des radars depuis et avait promis de revenir sur le devant de la scène en ce mois de janvier.

Le salut des fans de la série est arrivé, The Settlers est bel et bien de retour ! Ubisoft Düsseldorf n'a pas chômé et nous présente la nouvelle mouture de son jeu de stratégie en temps réel avec une bande-annonce de gameplay usant du Snowdrop Engine. L'expérience proposera un gameplay fidèle aux bases de la franchise, tout en déployant des mécaniques martiales et économiques approfondies, à expérimenter dans un didacticiel, une campagne et des modes de jeu en ligne variés.

UN NOUVEAU DÉPART

The Settlers reprend les mécaniques de jeu indissociables de la saga, sans oublier d'y ajouter son grain de sel. Il déroule un gameplay économique abouti, qui servira à lever et à déployer des armées pour venir à bout de vos adversaires.

DIVERS MODES DE JEU

Divers modes de jeu multijoueur avec jusqu'à 8 joueurs donnent lieu à des escarmouches palpitantes contre d'autres joueurs ou l'IA. Une campagne scénarisée plongera les joueurs dans le monde des Settlers, tandis que les nouveaux joueurs pourront se familiariser avec les mécaniques de base dans un didacticiel séparé.

UN MONDE À CONQUÉRIR

The Settlers accueille 3 factions jouables : les Elari, les Maru et les Jorn, chacune avec une apparence et un style de jeu bien distincts.

Le but du jeu consiste à accumuler des ressources et à enrichir votre économie pour recruter de nouveaux Settlers et lever une armée victorieuse et directement contrôlable. Développez des améliorations pour votre armée et renforcez-la avec des unités de siège et de soutien.

DES GRAPHISMES EXCEPTIONNELS

Jamais The Settlers n'a été aussi animé et riche en détails. Propulsé par Snowdrop, le moteur propriétaire d'Ubisoft, The Settlers impose un nouvel étalon visuel dans le genre du jeu de construction/stratégie en temps réel.

Le joueur devra adapter son style de jeu pour accéder aux monuments et à leurs récompenses spéciales, ou bien explorer de nouveaux biomes et relever leurs défis.