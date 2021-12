The Settlers : Ubisoft nous donne enfin rendez-vous pour le retour du reboot

Les fans de la série de jeux de stratégie The Settlers ont été délaissés ces dernières années. Ubisoft avait pourtant annoncé The Settlers : Les Royaumes d'Anteria en 2014, un projet qui a rencontré bien des difficultés et qui a dû être rebooté en 2018. Les galères se sont visiblement enchaînées, et le prochain jeu désormais simplement dénommé The Settlers avait été repoussé à une date inconnue en 2020.

Un an et demi a passé, et nous sommes toujours sans nouvelles de ce projet. Jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Eh bien, jusqu'à janvier 2022. L'éditeur vient de confirmer que le titre développé par Ubisoft Düsseldorf (anciennement Blue Byte) allait refaire parler de lui le mois prochain, et a même lancé un site dédié à ce retour médiatique en proposant aux joueurs de s'inscrire pour recevoir directement les informations dans leur boîte mail. Une image inédite montrant un village paisible a été dévoilée au passage.



Entre cela et l'annonce de Splinter Cell Remake sans davantage de détails, Ubisoft a visiblement des cases à cocher avant la fin d'année. Toujours est-il que The Settlers va enfin sortir de sa léthargie, et ça, les fidèles de la franchise ne vont pas s'en plaindre.