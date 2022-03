The Settlers : le nouveau jeu de stratégie PC encore repoussé, Ubisoft s'explique

Le planning était trop serré et trop beau pour le retour de The Settlers. Après plusieurs années de silence, le reboot avait fait reparler de lui en janvier avec l'annonce du contenu du RTS, d'une bêta fermée et surtout d'une date de sortie ferme, le 17 mars 2022. Finalement, le lancement n'aura pas lieu à ce moment-là sur PC.

Suite aux nombreux retours recueillis lors de la bêta, les développeurs vont avoir besoin de plus de temps pour adapter l'expérience, la sortie est donc retardée sans qu'une nouvelle date ne soit donnée.

Bonjour à tous les fans de The Settlers, La récente bêta fermée a été une excellente opportunité, pour les joueurs participants, de partager leurs retours concernant l'état actuel du jeu et nous souhaitons vous remercier pour votre implication. L'étude de ces commentaires a mis en évidence le fait que la qualité du jeu n'est pas encore conforme à la vision que l'équipe a pour le jeu. De ce fait, nous avons pris la décision de reporter la sortie du jeu à une date ultérieure pour offrir aux joueurs la meilleure expérience possible. Nous vous partagerons plus de détails sur les prochaines actualités de The Settlers en temps voulu. Merci pour votre compréhension et votre soutien constant. L'équipe The Settlers

Les joueurs attendent que la saga revienne depuis plus d'une décennie, ils ne sont plus à quelques semaines près...