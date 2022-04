Way of the Hunter : un nouveau jeu de chasse annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series X et S

Les amateurs de chasse virtuelle connaissent déjà Hunting Simulator et theHunter, il faudra désormais compter sur Way of the Hunter. THQ Nordic et Nine Rocks Games viennent en effet de dévoiler un nouveau simulateur de chasse pour ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, place à une première bande-annonce :

Way of the Hunter nous emmènera aux États-Unis et en Europe pour explorer de vastes environnements en monde ouvert et traquer des animaux dans leurs habitats naturels. Les développeurs promettent des dizaines d'espèces différentes, un mode coopération, des fonctionnalités réalistes comme le repérage des traces d'animaux ou l'analyse des celles de sang, deux immenses zones de 15 000 hectares chacune, une physique des balles réaliste, un scénario et un système de trophées avec des bois et cornes uniques basés sur la condition et l'âge de l'animal chassé.

Way of the Hunter est attendu sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG.com) ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, à une date encore inconnue. Vous pouvez sinon déjà retrouver The Hunter: Call of the Wild à 20,37 € sur Amazon.