Way of the Hunter : date de sortie et bande-annonce pour le DLC Aurora Shores

THQ Nordic et Nine Rocks Games donnent aujourd'hui des nouvelles d'Aurora Shores, la prochaine extension payante de Way of the Hunter, leur jeu de simulation de chasse sorti l'été dernier. Ce DLC nous emmènera en Alaska pour découvrir une nouvelle région et des animaux inédits.

La date de sortie d'Aurora Shores est fixée au 23 février prochain dans Way of the Hunter, c'est dans quelques jours seulement, et nous avons droit au passage à une nouvelle bande-annonce. Le joueur rejoindra la Wildlife Trooper School et partira donc en Alaska pour chasser 14 nouvelles espèces d'animaux comme l'ours kodiak ou le wapiti de Roosevelt, tout en prenant soin de respecter l'écosystème local.

En plus de ce DLC payant, tous les joueurs pourront profiter d'une mise à jour gratuite rajoutant l'arbalète, une nouvelle arme parfaite pour chasser en silence. L'extension Aurora Shores est incluse dans l'Elite Edition de Way of the Hunter, disponible contre 41,24 € (-25 %) sur Gamesplanet.