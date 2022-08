Way of the Hunter : la chasse est ouverte avec la bande-annonce de lancement

Successeur spirituel des Hunting Simulator et theHunter, Way of the Hunter se présente comme une simulation de chasse nouvelle génération, un titre développé par Nine Rock Games et édité par THQ Nordic. Le jeu est disponible dès aujourd'hui, place à la bande-annonce de lancement :

Jouable en solo comme en coopération, Way of the Hunter nous emmène en Amérique du Nord et en Europe sur de vastes terrains ouverts afin de traquer et chasser de nombreux animaux (virtuels) fidèlement recréés. Le titre se veut évidemment réaliste, avec une balistique crédible et des bêtes naturelles, mais aussi une caméra pour voir et revoir ses tirs sous tous les angles. Un mode scénarisé sur fond d'affaire familiale et de rivalité est présent, de même qu'un système Complex Trophy qui génère des trophées de chasse (bois et cornes) en fonction de plusieurs facteurs, comme la santé et l'âge de l'animal tué.

Way of the Hunter est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 39,99 € sur Gamesplanet ou Amazon.

