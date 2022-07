Way of the Hunter : les animaux à chasser présentés en vidéo

THQ Nordic et Nine Rock Games avaient dévoilé en avril dernier Way of the Hunter, un nouveau jeu de simulation de chasse qui nous emmènera en Amérique du Nord pour traquer et abattre divers animaux sauvages, en solo comme en coopération. Le titre arrivera le mois prochain, mais les studios présentent différentes bêtes qui seront dans le jeu :

Cerf hémione, faisan, blaireau d'Amérique, cerf de Virginie, ours noir, wapiti, renard roux, loup, mouflon canadien, chèvre des montagnes Rocheuses, oie de Ross, petit fuligule, canard colvert, élan, voilà autant d'animaux qu'il sera possible de chasser dans Way of the Hunter, pour une immersion totale dans la campagne des États-Unis et du Canada, sur deux terrains de 15 000 hectares chacun.

La date de sortie de Way of the Hunter est fixée au 16 août 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 39,99 € sur GOG.com.