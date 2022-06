Way of the Hunter : date de sortie et bande-annonce pour le jeu de chasse

THQ Nordic et Nine Rocks Games ont dévoilé plus tôt dans l'année Way of the Hunter, un jeu de simulation de chasse attendu sur ordinateurs et les consoles de salon de dernière génération. Le titre refait parler de lui aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce, dévoilant au passage sa date de sortie.

Way of the Hunter sera disponible le 16 août 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, au prix de 39,99 €. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec en bonus trois éléments cosmétiques : un fusil de chasse gravé, une peinture pour la voiture et une statue d'animal en bois. En plus de cela, une Elite Edition est proposée contre 54,99 € avec le Season Pass incluant deux régions en DLC qui sortiront après le jeu.

Si Way of the Hunter vous intéresse, vous pouvez déjà le précommander sur GOG.com.