Way of the Hunter : les animaux profitent de leurs derniers instants dans une nouvelle bande-annonce

C'est la semaine prochaine que sortira Way of the Hunter, nouveau jeu de simulation de chasse développé par Nine Rocks Games et édité par THQ Nordic. L'éditeur tenait hier soir une conférence, il a évidemment profité de l'occasion pour mettre en avant son jeu au travers d'une nouvelle bande-annonce :

Si la vidéo de Way of the Hunter montre d'abord des animaux se baladant librement dans la nature, en Europe et en Amérique du Nord, n'oublions pas qu'il faudra tout de même les traquer et les tuer, comme le rappelle si bien la toute fin de la bande-annonce. Et si vous ne connaissez pas encore Way of the Hunter, voici ce qu'il faut retenir :

Cette expérience de chasse authentique vous permet d'explorer et de chasser dans d'immenses environnements en monde ouvert aux États-Unis et en Europe. Découvrez des animaux plus vrais que nature dans leurs habitats naturels somptueux et maniez différentes armes détaillées et ultra réalistes. Way of the Hunter vous propose une expérience totale et très immersive, au milieu d'une faune au comportement fidèle à la réalité. Observez le changement complexe d'écosystèmes qui réagissent et s'adaptent à vos actions. Maîtrisez les compétences d'un véritable chasseur et mettez vos talents à l'épreuve. Relevez les défis de la chasse éthique, vivez le scénario prenant ou profitez simplement de la chasse en toute liberté dans les environnements foisonnants : Des dizaines d'espèces animales détaillées et aux comportements réalistes pour une expérience de chasse réellement immersive ;

Chassez comme un pro avec des fonctionnalités de repérage des traces d'animaux, une analyse des traces de sang et une caméra de balle permettant de revoir le tracé des tirs ;

Partez à la chasse dans deux espaces uniques et variés, en voiture ou à pied. Le Nord-Ouest Pacifique et la Transylvanie représentent chacun un territoire de 144 km² ;

Faites appel à votre Instinct de chasseur pour repérer des détails importants dans la nature, ou désactivez-le et personnalisez votre interface pour une expérience plus difficile ;

Un système de trophées complexe générant des bois et des cornes uniques selon plusieurs facteurs comme la condition physique et l'âge de l'animal ;

Des animations naturelles sophistiquées pour les animaux, avec des réactions à la présence des joueurs ;

Utilisez le cycle jour/nuit de 24 heures à votre avantage, avec des variations de vent et de météo ;

Une physique balistique et des balles réalistes ;

Choisissez parmi une large gamme d'armes à feu et d'équipement, dont des articles de chasse officiels de Bushnell, Federal, Leupold, Primos, Remington et Steyr Arms ;

Mettez à profit une économie en jeu qui vous permet de chasser et de vendre de la viande pour acheter de nouveaux équipements, des permis de chasse et des trophées de taxidermie pour vos présentoirs ;

Un scénario prenant sur les difficultés de l'activité de chasse commerciale d'une famille, et des rivalités et amitiés qui tournent autour ;

Partez à l'aventure et chassez entre amis en mode coopération ;

Découvrez un mode photo intuitif pour immortaliser et partager vos moments préférés.

La date de sortie de Way of the Hunter est fixée au 16 août 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 39,99 € sur GOG.com.