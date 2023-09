Tales of the Shire : un nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux surprenant annoncé sur PC et consoles !

Alors que Daedalic Entertainment ne va finalement pas produire un nouveau jeu basé sur la franchise Lord of the Rings après l'échec de Le Seigneur des Anneaux : Gollum, Free Range Games prépare lui tranquillement la sortie de Lord of the Rings: Return to Moria, un jeu de construction et de survie avec des nains. Ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à la série en ce moment : Private Division et Wētā Workshop, propriétaire de la licence, annonçaient l'année dernière travailler sur un projet « différent ».

Il prend forme cette semaine avec un premier teaser, qui dévoile logo et quelques esquisses sans encore aucune image de gameplay. Il s'appelle donc Tales of the Shire, et sera un cosy game nous mettant dans la peau d'un hobbit. Pas plus d'informations pour le moment, mais nous pouvons aisément imaginer un jeu de gestion agréable nous faisant vivre la vie quotidienne d'un résident la Comté.

La date de sortie n'est pas précisée, mais Tales of the Shire verra le jour en 2024 sur PC et consoles, certainement PS5, Xbox Series X|S et Switch, et pourquoi pas PS4 et Xbox One. Si les critiques ne vous font pas peur, Le Seigneur des Anneaux : Gollum est disponible à partir de 29,29 € sur Amazon.fr.

