Le Seigneur des Anneaux : de nouveaux films inspirés de l'œuvre de Tolkien confirmés par New Line et Warner Bros. Discovery !

Amazon a bien les droits d'adaptation d'une partie de l'ouvrage de J.R.R. Tolkien pour développer Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoirs, dont la deuxième des 5 saisons devrait arriver en 2024. Mais depuis 2022 et le rachat de Middle-earth Enterprises par Embracer Group, tout le monde se demande si d'autres choses sont prévues pour l'avenir cinématographique de la saga.

La réponse est oui et nous l'apprenons de la part de Warner Bros. Discovery à l'occasion de sa dernière conférence stratégique. Oui, la société qui avait produit les trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit via son antenne New Line Cinema va bien récupérer le témoin pour de nouveaux films adaptés des écrits de Tolkien. Le contrat sur plusieurs années concerne bien des longs-métrages, mais nous ignorons bien évidemment encore de quel arc narratif ils pourraient s'inspirer.



« Nous comprenons à quel point ces œuvres sont cher et en travaillant avec nos partenaires de New Line Cinema et Warner Bros. Pictures, nous prévoyons d’honorer le passé, de regarder vers l’avenir et d’adhérer au plus haut niveau de qualité et de valeurs de production », a déclaré Lee Guinchard, PDG de Freemode, branche d'Embracer gérant Middle-earth Enterprises et ses licences.

« Il y a vingt ans, New Line a réalisé chemin sans précédent pour donner vie aux histoires, aux personnages et au monde incroyables du Seigneur des Anneaux sur grand écran. Le résultat a été une série historique de films qui ont été adoptés par des générations de fans. Mais malgré toute la portée et les détails amoureusement emballés dans les deux trilogies, l’univers vaste, complexe et éblouissant imaginé par J.R.R. Tolkien reste largement inexploré sur film. L’opportunité d’inviter les fans plus profondément dans le monde cinématographique de la Terre du Milieu est un honneur, et nous sommes ravis de nous associer à Middle-earth Enterprises et Embracer dans cette aventure. » déclarent Michael De Luca et Pamela Abdy de Warner Bros. Discovery.